Balesetben meghalt egy ember a szegedi BYD-autógyár építkezésén

A csütörtökön történt balesetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött.
A helyszínre érkező Országos Mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni.
Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntetőeljárást.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)