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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Balesetben meghalt egy ember a szegedi BYD-autógyár építkezésén

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.19. 17:32

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Halálos kimenetelű baleset történt a szegedi BYD-autógyár építkezési területén – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI érdeklődésére.

A csütörtökön történt balesetről szóló közlemény szerint egy tehergépkocsi a munkaterületen haladva megállt egy ott dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult. Ezzel egy időben a két jármű közé belépett egy munkás, akit a tehergépkocsi elütött.

A helyszínre érkező Országos Mentőszolgálat és a mentőhelikopter személyzetének újraélesztési kísérlete ellenére a sérült kínai munkás életét már nem lehetett megmenteni.

Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntetőeljárást.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

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