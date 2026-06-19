A Széchenyi-kártya-hitel kamatfeltételeinek módosítása a piaci környezethez való alkalmazkodást szolgálja – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

A Széchenyi-kártya-hitelek kamatfeltételeinek módosítása a piaci környezethez való alkalmazkodást szolgálja, miközben a vállalkozásoknak is versenyképes forrásokat biztosít úgy, hogy közben a költségvetés jelenlegi mozgásterére is tekintettel van – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) pénteken az MTI-vel.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtökön tette közzé, hogy módosítja a Széchenyi-kártya-program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit, a Széchenyi-folyószámlahitel Max+, a Széchenyi-likviditási hitel Max+ és a Széchenyi-turisztikai kártya Max+ kamata a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89 százalék.

Kapitány István tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy

a konstrukció beruházási hitelei és azok kondíciói nem változnak. A változás a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkozik. A 2026. június 18-ig befogadott hitelkérelmek esetében a vállalkozások még a korábbi, fix 3 százalékos kamatozású feltételekkel köthetnek szerződést. A 2026. június 19-től benyújtott kérelmek esetében a szerződéskötésre már az új kondíciók szerint kerül sor.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara álláspontja szerint a Széchenyi-kártya-program továbbra is meghatározó eszköze a hazai kis -s középvállalkozások (kkv-k) finanszírozásának.

A kamara hangsúlyozta, hogy a gazdasági növekedést támogató beruházási típusú termékek esetén megmarad a jelenlegi 3 százalékos kamat. A kamara hosszú távon kívánatosnak tartja, hogy elsősorban ne a támogatott hitelkonstrukciók alacsony kamatszintje, hanem az általános gazdasági és pénzügyi környezet tegye lehetővé a versenyképes vállalkozói finanszírozást.

A nemzetközi tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a kkv-k forráshoz jutása a legtöbb gazdaságban kihívást jelent, ezért a kamara álláspontja szerint Magyarországon az elkövetkező időszakban vélhetően továbbra is szükség lesz olyan célzott finanszírozási programokra, amelyek segítik a vállalkozások működését és fejlődését. Emellett fontos a finanszírozási infrastruktúra folyamatos modernizálása, digitalizálása és a gazdasági környezet változásaihoz való igazítása – írták a közleményben.

Kiemelt kép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)