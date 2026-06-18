Vitézy Dávid: Kiválóan és terv szerint halad az EU-s források hazahozatalával összefüggő munka

„Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó európai uniós források hazahozatalával összefüggő munka” – jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormányzati sajtótájékoztatón. Vitézy Dávid egyúttal a korrupcióellenes intézkedéseket tartalmazó jogszabálycsomagról, valamint a dohány- és kaszinókoncessziók felülvizsgálatáról is beszámolt.

Vitézy Dávid elmondta, Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó – jegyezte meg, közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz.

Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis- és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Hozzátette,

semennyire nem kellett csökkenteni a célösszeget, azt, hogy a 16,4 milliárd eurót hazahozzák.

Vitézy Dávid kitért arra, a Nemzeti Fejlesztési Központ már közzétette másfél milliárd eurós pályázatát az elektromoshálózat-üzemeltetőknek hálózatfejlesztés céljából. Közölte azt is, várhatóan a jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedésszervezéssel kapcsolatos jogszabálycsomagot, ami az új HÉV-ek és InterCity-vonatok beszerzéséhez szükséges.

Megjegyezte, egy gördülőállomány-fejlesztési társaságot kell létrehozni, amely az uniós pénzből megveszi az új szerelvényeket. Vitézy Dávid elmondta, a Magyar Fejlesztési Banknál a vezetőváltás megtörtént, a gazdasági tárca pedig nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a bank irányítási rendszerét átalakítsa.

Több ponton módosulhat a korrupcióellenes intézkedéseket tartalmazó jogszabálycsomag

Vitézy Dávid a csütörtöki tájékoztatón arról is beszámolt, hogy több ponton módosulhat a parlament által a héten tárgyalni kezdett, korrupcióellenes intézkedéseket és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó jogszabálycsomag jórészt az Európai Bizottsággal a helyreállítási terv véglegesítéséből fakadó egyeztetések eredményeként

A tárcavezető kifejtette: a vagyonnyilatkozatok kapcsán további szigorításokat kért az Európai Bizottság, ezért az Integritási Hatóság és egyes közjogi szerveknél az őket felügyelő intézmények bírságolási joga automatikussá válik, ha a vagyonnyilatkozatban olyan hiba van, ami nem gyorsan javítható vagy a felhívás után nem javítják ki. Bekerül a módosított jogszabályba egy köztes bírság is – jelezte, hozzátéve: további kiegészítések történnek a vádkorrekciós eljárásoknál is.

Elmondta: az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága csütörtöki ülésén sok tucat pontból álló módosító javaslatot tárgyal, amelyek elkészítésekor figyelembe vették a társadalmi szervezetekkel a benyújtás óta folytatott egyeztetések eredményét. Megjegyezte: gyorsított ütemben haladnak, a benyújtás előtt széles körű egyeztetésre nem volt mód, mert augusztus 31-ig az összes jogszabálynak hatályba kell lépnie.

A kormány elrendelte a dohány- és kaszinókoncessziók felülvizsgálatát

A közlekedési és a beruházási miniszter a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a kormány elrendelte a dohánykoncessziók teljes körű és a kaszinókoncessziók átfogó felülvizsgálatát. Vitézy Dávid azt mondta:

a felülvizsgálat a dohánykoncessziók esetében minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet érinti.

Több mint 10 éve az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohány-kiskereskedők, a dohányboltok ellátására, melyben egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató, hódmezővásárhelyi gyökerű cég mellett nagy dohányipari szereplők is részt vesznek – ismertette.

Megjegyezte,

e szereplők több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert, gyakorlatilag monopolizálják a dohányboltok termékekkel való ellátását, ezért felülvizsgálják, helyes-e, hogy ez így zajlik, illetve a kormány milyen szabályozási lépéseket tud tenni itt is a közpénzek és a közérdek védelme érdekében.

Vitézy Dávid a kaszinókoncessziókról azt mondta, az előző kormány a választások előtti hetekben sorban osztott ki kaszinókoncessziókat hosszú távra, ezek közül van, amelyik 2061-ig szól. A felülvizsgálatnak – melynek feladatát a pénzügyminiszter kapta – ki kell terjednie a koncessziók választás előtti odaítélésének körülményeire, és arra is, hogy tényleg helyes-e az a mód, ahogy a kaszinók működtetési jogát az előző kormány kezelte.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)