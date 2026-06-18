Vitézy Dávid: Átfogó rehabilitációra kerül sor a Városligetben

Átfogó közparki rehabilitáció indul a Városligetben: a kormány tervei szerint elbontják a félbehagyott beruházásokat körülvevő kordonokat, új zöldfelületeket alakítanak ki, autómentesítik a Kós Károly sétányt, valamint újragondolják a Hősök tere jelenlegi, nagyrészt aszfaltozott kialakítását.

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában arról beszélt, hogy a Városligetben számos félbehagyott beruházás található, amelyeket építési kordonokkal kerítettek körbe.

A kormány döntése értelmében ezeket az összegraffitizett kordonokat lebontják, ezeket a területeket is parkosítják, hogy a Városliget egy tényleg világszínvonalú közparkká válhasson – jelentette be a miniszter.

Vitézy Dávid közölte azt is, szeretnék végre teljesíteni a Városliget autómentesítésével kapcsolatos nagyon régi ígéretet is, hogy az M3-as autópálya „beömlő” autóforgalma ne menjen keresztül a Városligeten.

„Ez egy nyilván jelentős beavatkozás lesz, aminek az összes forgalmi hatását végig kell gondolnunk, de a cél az, hogy a Kós Károly sétány végre tényleg sétány legyen, ami a neve is, és ne egy összefüggő forgalmi dugó”

– fogalmazott a miniszter.

Vitézy Dávid végül kitért a Hősök terére is, amely – mint mondta – egy teljesen felesleges méretű leaszfaltozott felület. A Hősök teréből olyan teret szeretnének csinálni, ahol a turisták nemcsak egy-egy szelfire állnak meg, hanem szívesen töltenek ott időt az emberek, és olyan köztérként tud működni, ami méltó a körülötte lévő működő kulturális intézményekhez és az emlékműhöz – hangoztatta a miniszter.

Hozzátette, mindennek megvalósításában a kormány együttműködik majd Zugló önkormányzatával és a fővárosi önkormányzattal is.

Velkey György László, Zugló és Erzsébetváros országgyűlési képviselője kiemelte, már a kampányban is megígérték, hogy különleges figyelmet fordítanak a Városliget további zöldítésére, még élhetőbbé tételére, hogy valóban egy nagy, egybefüggő, az emberek rekreációs céljait szolgáló és az ott élők életminőségét javító parkot tudjanak létrehozni.

Kiemelt kép forrása: MTI/Kocsis Zoltán