Tarr Zoltán: Korrekt, párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a cél az egyházakkal

Tizenhat évnyi „politikai függőség” után az egyházakkal korrekt, párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja – írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban.

Tarr Zoltán közölte: a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Hozzátette: az előző kormány szinte csak az EU soros elnökségéhez kötődő kötelező körökön találkozott hivatalosan az egyházi vezetéssel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani.

A megbeszélésen szó esett arról is, hogy a közeli jövőben – tizenhatévnyi szünet után – a miniszterelnök az egyházak vezetőivel is találkozik. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját, a depolitizálás a cél minden olyan területen, amit az elmúlt években „bekebelezett a bukott kormány”.

A felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy „a Fidesz-KDNP hazug híreszteléseivel szemben” is lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban, és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalomkiegészítése is megmarad – írta Tarr Zoltán.

A bejegyzéshez feltöltött videóban a tárcavezető elmondta, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz), a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)