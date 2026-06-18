Tarr Zoltán: A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik

A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére - erről beszélt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videós bejegyzésében.

A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé.

„A médiatörvény jelenlegi módosítása azt a célt szolgálja, hogy hozzá tudjunk férni a közmédiához, hogy azok a vezetők, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, elkerülhessenek onnan”

– mondta a videóban, emlékeztetve: miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet.

Kiemelte: a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. „Szórakoztat és egyáltalán hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalom lelki és szellemi egészsége helyreálljon azután a 16 év után, amely pusztítását minden nap érezzük a mai napig” – fogalmazott.

A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül „átfut” a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)