Rétvári Bence: Súlyos hiba a védett üzemanyagár megszüntetése

A kormány döntése nyomán megszűnik a védett üzemanyagár, erről írt közösségi oldalán a KDNP frakcióvezetője.

Rétvári Bence bejegyzésében úgy fogalmazott: „A kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat. A múlt héten döntött a kamatstop megszüntetéséről. Nem ezt ígérték a kampányban, de ezt követelte az Európai Bizottság az országajánlásában.”

A KDNP frakcióvezetője azt írta, hogy „A védett üzemanyagár az elmúlt négy hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől.”

Kiemelte:

„Miközben a kőolaj világpiaci ára ismét 80 dollár környékére csökkent, a kormány mégis megszünteti a védett üzemanyagárat. Ez súlyos hiba, hiszen semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. Ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben.”

Rétvári Bence Magyar Péter korábbi kampányígéreteire is kitért. Mint írta: „Magyar Péter 480 forintos benzinárral és alacsonyabb jövedéki adóval kampányolt, most mégis megszünteti az Orbán-kormány által bevezetett védett üzemanyagárat. Vajon hol vannak a kampány ígéretek?”

Kiemelt kép: Rétvári Bence (Fotó: Facebook)