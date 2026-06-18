Rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz a védett üzemanyagár kivezetése – közölték a kormányszóvivői tájékoztatón

A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Szondi Vanda és Magyar Éva egyebek között a védett üzemanyagár kivezetésének részleteiről, a fagy- és aszálykárokkal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről, a fegyveres testületek átszervezéséről, valamint adózási szabályozásokkal kapcsolatos változásokról is tájékoztatott.

A védett üzemanyagár kivezetéséről szólva Magyar Éva kormányszóvivő hangsúlyozta: a lépés rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt, amely a világpiaci árak csökkenése és a forint erősödése miatt szükségtelenné vált, a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ugyanakkor, jegyezte meg, a kormány kialakítja azt a rendszert, amelyben a jövőben gyorsan lehet reagálni egy kialakuló hasonló helyzetre.

Uniós forrásokat von be a kormány a gazdák kárenyhítésére

Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta: mivel a tavaszi fagyok és az aszály után idén is jelentős károkra lehet számítani a mezőgazdaságban, gyors segítségre és megerősített kárenyhítésre van szükségük az érintett gazdáknak, ezért a kormányzat a közös agrárpolitikai stratégiai terv keretében rendelkezésre álló uniós forrást von be e célra. Ezzel a 9,6 milliárdos pluszkerettel összesen 24,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre kompenzációra, emellett ősszel kárenyhítési előleget adhatnak a gazdáknak, amennyiben ez szükséges.

Magyar Éva közölte: a kormány döntése értelmében visszatérhetnek a honvédségbe azok a katonák, akiket az előző vezetés „fiatalítási programjának” keretében mentettek fel 2023-ban. Hangsúlyozta: több százan távoztak ilyen módon, sokan több évtizedes szakmai és vezetői tapasztalattal, amire a honvédségnek szüksége van.

Az ORFK-n belül folytatja működését a TEK

A kormány célja, hogy ezek az emberek ismét a honvédség megbecsült tagjai lehessenek és tudásukat újra a haza szolgálatába állíthassák – mondta, jelezve, az érintettek korábbi rendfokozatukkal térhetnek vissza, és illetményül nem lehet kevesebb a korábbi távolléti díjuknál.

Szondi Vanda bejelentette:

a kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőr-főkapitányságon (ORFK) belül folytatja működését a Terrorelhárítási Központ (TEK).

A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a Készenléti Rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda; mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után.

Elmondta:

a TEK-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a Készenléti Rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul.

Célként a személy- és objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati munka egységes, ellenőrizhető, költséghatékony, párhuzamosságoktól mentes, minden speciális tudást megőrző rendszerbe szervezését említette.

Jelezte: a belügyminiszter által javasolt átalakítás keretében megszűnik az Országgyűlési Őrség, amelynek személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi teendőit a Készenléti Rendőrség veszi át. Magyar Éva elmondta: felülvizsgálják a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központosított képzéseit, a többségi állami tulajdonban lévő társaságoknál a továbbképzéseket is az egyetemen keresztül kell majd megvalósítani.

Társadalmi egyeztetésre bocsátják a köznevelési törvényjavaslatot

Magyar Éva közölte: a kormány törvényjavaslatot nyújt be a köznevelés területén szükséges rövidtávú intézkedésekről. A cél, hogy a tankerületi fenntartású iskolák igazgatói újra érdemi gazdasági és munkáltatói jogköröket kapjanak, az iskolák gazdasági önállósága növekedjen és helyreálljanak a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogai.

„A törvényjavaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány”

– tette hozzá.

Arról, hogy előfordult, a devizahiteles perek felfüggesztését megpróbálták kijátszani, és ez ügyben terveznek-e lépni, Magyar Éva elmondta: a kormány prioritásként kezeli a devizahitelesek, az önhibájukon kívül hátrányba kerültek helyzetének rendezését. A kormányülés napirendjén ilyen döntés szerdán, illetve múlt héten nem szerepelt, de biztosan foglalkozni fognak vele – mondta.

Ezentúl a NEAK végzi majd a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök támogatásának elbírálását

Szondi Vanda elmondta: arról is döntött a kormány, hogy az egyedi méltányossági alapon igénybe vehető, társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök támogatásának elbírálását a jövőben kizárólag a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) végzi, ugyanis a betegek érdekében egy igazságosabb, átláthatóbb és egységesebb rendszerre van szükség.

Kiemelte: a döntés értelmében a Batthyány-Strattmann László Alapítvány eddigi feladatait átveszi a NEAK, de az alapítvány nem szűnik meg, a kormány gondolkodik arról, hogy mi legyen a sorsa. A törvény hatálybalépése előtt benyújtott kérelmeket az alapítvány még elbírálja, legkésőbb 2026. július 31-ig – tette hozzá. Magyar Éva beszámolt arról is, hogy a Tudományos és Technológiai Minisztérium dolgozik a választás előtti napokban meghozott Dimop Plusz támogatási döntések feltárásán. Az előző kormány összesen 22,5 milliárd forint támogatásról döntött, április 10-én egy nap alatt 14,5 milliárd forintot osztottak szét – közölte.

Hangsúlyozta: a minisztérium a támogatási szerződéseket egyelőre nem köti meg és a kifizetéseket sem teljesíti az ellenőrzések lezárásáig.

Kitért arra: a másik kiemelt ügy a Digitális Kormányzati Ügynökség 390 milliárd forintos szerver- és tárolóbeszerzési keretmegállapodása, amelyben több, az előző kormánnyal kifejezetten jó kapcsolatot ápoló gazdasági szereplő is érintett.

A tárca leállította a túlméretezett gépjárműflotta-beszerzési folyamatokat is, felülvizsgálja az irodaszerződéseket és az előkészített költözési terveket, leállította Balásy-cégek felé ütemezett kifizetéseket, és megkezdte a kritikus futó projektek, valamint a munkaszerződések ellenőrzését.

Magyar Éva a védett benzinárakra és a jövedéki adóra vonatkozó kérdésre rögzítette: ez gyors reakció volt a mostani piaci helyzetre. A szabályozás lényege, hogy amennyire lehet, biztonságos körülmények között és a legolcsóbban jussanak üzemanyaghoz az emberek. Amikor szükséges, a kormány rögtön beavatkozik, ezt a lehetőséget a rendelet megjelenésével a szakminiszter kezébe adják.

A kormány kitart amellett, hogy Sulyok Tamás távozzon posztjáról

A posztjáról a miniszterelnök felszólítása ellenére le nem mondó köztársasági elnökkel kapcsolatos kérdésre Magyar Éva felidézte: Magyar Péter május 31-ig adott időt, hogy Sulyok Tamás önként és méltósággal mondjon le a posztjáról.

Hozzátette: noha a kormány álláspontja világos a kérdésben, a kabinet nem tárgyalt ezzel kapcsolatos előterjesztést. Készülőben van a javaslat, a miniszterelnök és a kormány is kitart amellett, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kell posztjáról.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Magyar Éva és Szondi Vanda kormányszóvivők (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)