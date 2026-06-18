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Megszűnik jelen formájában a TEK, a Készenléti Rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.18. 12:29

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik és azonos néven az Országos Rendőr-főkapitányságon belül folytatja működését a Terrorelhárítási Központ – közölte a kabinet előző nap tartott ülését követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormányszóvivő.

A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a Készenléti Rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda, mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után.

Elmondta: a TEK-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a Készenléti Rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul.

Célként a személy- és objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati munka egységes, ellenőrizhető, költséghatékony, párhuzamosságoktól mentes, minden speciális tudást megőrző rendszerbe szervezését említette.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Marjai János)

Szondi Vanda ORFK Országos Rendőr-főkapitányságTerrorelhárítási Központ (TEK)

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