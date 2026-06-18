Megszűnik jelen formájában a TEK, a Készenléti Rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda

A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a Készenléti Rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda, mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után.
Elmondta: a TEK-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a Készenléti Rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul.
Célként a személy- és objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati munka egységes, ellenőrizhető, költséghatékony, párhuzamosságoktól mentes, minden speciális tudást megőrző rendszerbe szervezését említette.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Marjai János)