Megszólalt az MKIF – A múlt heti halálos sztrádabalesetek egyike sem az M1 bővítés alatt álló szakaszán történt

A múlt héten az autópályákon történt halálos balesetek egyike sem az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán történt – emelte ki a csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.

A délelőtti kormányszóvivői tájékoztatón a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatban elhangzottakról az MKIF Zrt. azt írta: a társaság szigorú megrendelői kontroll alatt áll, kizárólag az állam által jóváhagyott műszaki tartalmat valósíthatja meg.

Kifejtették: a társaság által kezelt gyorsforgalmi úthálózatot érintő beavatkozások (felújítások, fejlesztések, bővítések) során kiépített terelések esetében lényeges szabályokat kell betartaniuk. Felújítási munkálatokat csak az állam által évenként, előre jóváhagyott program szerint végezhetnek, amelyben a terelések hossza, típusa, időtartama részletesen szerepel.

Fejlesztések esetén a terelés hossza az állami többségű tervzsűri által jóváhagyott tervekben szerepel. Amennyiben a tervek műszaki tartalma eltér a műszaki előírásoktól, annak megvalósítása kizárólag az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság döntése alapján lehetséges – hangsúlyozták a közleményben.

Jelezték, az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó több kilométeres terelések alapvető célja a közlekedésbiztonság erősítése, a személyi sérüléssel járó baleseti gócpontok számának csökkentése. Hozzátették: a rendőrség baleseti statisztikai adatai alapján a hosszabb terelésekkel érintett útszakaszon a személyi sérüléssel járó balesetek száma csökkent.

Aláhúzták, a hosszabb terelések a közlekedésbiztonságot szolgálják, melyeket minden esetben az előírásoknak megfelelően, a nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével, széles körű szakmai konszenzust követően alakítunk ki. Az M1-es fejlesztése során fennálló terelésekben a jelentős teherforgalom miatt az előírtaknál szélesebb sávokat alkalmaznak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)