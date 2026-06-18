Megindult a vasúti közlekedés Újszásznál

Azt írták: a baleset helyszíne mellett már közlekedhetnek a Hatvan–Szolnok, valamint a Vámosgyörk–Szolnok közötti vonatok. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Budapest–Újszász–Szolnok vonal járatainál továbbra is pótlóbuszos átszállásra, változásokra kell számítani.
A baleseti helyszínen az esti órákban várhatóan további korlátozásokra lehet majd számítani – tették hozzá.
A Mávinform korábbi tájékoztatása szerint egy Hatvanból Szolnokra közlekedő vonat első kocsijának első forgóváza siklott ki Újszásznál, az állomásra érkezéskor. Személyi sérülés nem történt, a mozdonyvezető a balesetet észlelve azonnal megállította a vonatot, a biztosítóberendezés pedig rendben működött.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)