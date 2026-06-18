Még a mosdóban is korrumpálták az óbudai politikusokat

A korrupciós háló kulcsfigurájaként számontartott üzletember, Z. Zsolt vallomásában részletesen leírta, hogyan korrumpálta évek óta milliókkal a politikusokat: egy budai luxushotel éttermében, sőt még a vécéjében is fizetett. A megszerzett dokumentumok szerint a strómanok által vezetett cégek és az önkormányzati szerződések köré épült rendszerben kifizetett kenőpénz összege meghaladja a kétmilliárd forintot.

A nagyvállalkozó Z. Zsolt, aki egy korrupciós háló kulcsfigurájaként 2024 óta terhelő vallomást tesz fővárosi politikusokról, részletesen leírta a hatóságoknak, hogyan zajlottak a pénzátadások. A Telex által megszerzett dokumentumok szerint vallomását más gyanúsítottak, köztük Czeglédy Gergő volt óbudai alpolgármester elmondásai is alátámasztják.

A korrupciós rendszer lényege egyszerű volt: Z. Zsolt strómanok által vezetett cégei önkormányzati szerződésekből éltek, a bevételből pedig visszaosztott az érintett politikusoknak. A pénzátadások helyszínei és módjai a vallomás szerint rendkívül változatosak voltak. Egyik politikusnak az otthonában, kanapén ülve csúsztatta a párna alá a borítékot, máskor a ház alsó szintjén berendezett „klubszobában” adott át összegeket. Egy másik politikus a kapott készpénzt lakásában egy beépített széfben tartotta, és egy papírlapon vezette a tőle kapott összegeket.

Egy elegáns budai szállodában – amely a vállalkozó két barátjának érdekeltsége – rendszeresen történtek átadások, sőt egy alkalommal még a járvány miatti bezárás idején is. Egyik esetben 30 millió forintot vett át egy politikus úgy, hogy a vállalkozó a papírtasakban lévő pénzt egy szék párnája mögé rejtette, amit az illető a táskájába tett. 2021-től már nem egy összegben, hanem több részletben, alkalmanként 8-10-15 millió forintos tételekben adta át a pénzt, időnként részben euróban, mindig úgy, ahogyan a politikus kérte.

Ugyanennek a politikusnak 2022-től már egy bonyolultabb, konspiratív módszerrel adott pénzt: a hotel mosdójában rejtette el a készpénzét a vécépapír mögé, majd a kulcsot egy kézfogás közben átadta a politikusnak, aki a pénzt magához vette, a kulcsot pedig mindig az ajtóban hagyta. Ezt a technikát alkalmazta egy másik politikus első lefizetésekor is, akinél egy közvetítő párttárs is jelen volt a találkozón.

Az ügyben eddig letartóztatott politikusok között van Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s pártigazgató, Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, valamint két momentumos politikus.

A vádhatóság szerint a 2011 és 2024 között zajló, pártoktól független vesztegetési rendszerben kifizetett összeg meghaladja a kétmilliárd forintot. Az Index szerint Őrsi Gergely a gyanú igazságtalan alapjait kritizálta, a Momentum pedig felfüggesztette az érintett politikusai tagságát.

Mint megírtuk, a bíróság hétfői döntése alapján

legalább harminc napig letartóztatásban marad a budapesti önkormányzatokat érintő korrupciós ügy négy gyanúsítottja. Köztük van két korábbi momentumos politikus, Szkaliczki Tünde és Matisz Károly, valamint Gy. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast-csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy.

A fővárosi önkormányzatokat érintő korrupciós ügy további fideszes és volt szocialista érintettjei ügyében a héten ugyancsak döntés várható. A gyanúsítottakat másfél hete tartóztatták le, azonban mindenki fellebbezett, így került az ügy másodfokra.

A nyomozás június elején látványos rendőri akcióval indult, amikor a Központi Nyomozó Főügyészség irányításával több budapesti helyszínen és a pécsi polgármesteri hivatalban tartottak házkutatásokat. Az intézkedések során több üzletembert, valamint jelenlegi és volt politikusokat is előállítottak. Az ügyészség szerint a gyanú középpontjában egy közétkeztetési cég áll, amelynek vezetői kenőpénzekkel próbálhatták biztosítani önkormányzati szerződéseiket Budapesten és Pécsen. Az ügyben befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás, miközben sajtóinformációk szerint a hatóságok már korábban is ismerték a feltételezett korrupciós hálózat működését, és további érintettekkel kapcsolatban is várhatók döntések – olvasható az Index hasábjain.

Kiemelt kép: Központi Nyomozó Főügyészség (Forrás: internet)