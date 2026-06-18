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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

„Le kell taposni azt, aki kivonja magát az állami joghatóság alól” – mondta az új országos rendőrfőkapitány

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Szerző: hirado.hu
2026.06.18. 09:54

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
„Aki úgy érzi, hogy kivonhatja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni” – jelentette ki parlamenti meghallgatásán Mecser Tamás frissen kinevezett országos rendőrfőkapitány. Az RTL Híradó beszámolója szerint a rendőrség létszámhiányáról úgy fogalmazott: csodát nem tud tenni, ezért olyan életpályamodellre van szükség, amely vonzó lehet a pályára lépők számára.  

„Nemzetközi összehasonlításban a magyar rendőrség létszáma az egy lakosra jutó rendőrszámot tekintve a mezőny első felében van” – erről beszélt márciusban Balog János akkori országos főkapitány. Mecser Tamás ezzel szemben a létszámhiány kapcsán úgy fogalmazott: „csodát tenni nem fogunk tudni”.

A kinevezett főkapitány szerint a bérezésről és a létszámról szóló vitákban a feltételrendszert is figyelembe kell venni, mivel ez az állam szolgáltatása, amelynek minőségét a rendelkezésre álló források határozzák meg. Hozzátette, hogy „lakhelytől függetlenül mindenkinek joga van a biztonságra”.

A Terrorelhárítási Központtal kapcsolatban arról beszélt, hogy az ott szolgálatot teljesítőket értéknek tartja, és célja, hogy ha bármelyikük a jövőben a rendőrség kötelékébe kerül, ugyanazt a megbecsülést és kollegialitást tapasztalja, mint korábban.

Tóth Gábor rendészeti államtitkár közben arról számolt be, hogy a TEK-et beolvasztják a rendőrségbe. Mecser Tamás kinevezését a bizottságban többen – köztük ellenzéki képviselők is – támogatták, egyedül a Mi Hazánk politikusa, Novák Előd tartózkodott – írja az Index.

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Kiemelt kép: Mecser Tamás rendőr dandártábornok, országos rendőrfőkapitány-jelölt a meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és rendvédelmi bizottsága ülésén az Országházban 2026. június 17-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Mecser Tamás ORFK Országos Rendőr-főkapitányságrendőrségTerrorelhárítási Központ (TEK)

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