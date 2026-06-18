Kisiklott egy személyvonat Újszásznál, vizsgálatot indított a MÁV

Kisiklott egy Hatvanból Szolnokra közlekedő személyvonat csütörtökön kora délután Újszász közelében. A szerelvényen utazó 15 ember közül senki sem sérült meg, a baleset azonban jelentős fennakadásokat okoz több vasútvonal forgalmában. A MÁV és a Közlekedésbiztonsági Szervezet is vizsgálja az eset körülményeit.

Kisiklott egy Hatvanból Szolnokra tartó személyvonat csütörtökön kora délután Újszász közelében. A szerelvényen 15 utas tartózkodott, személyi sérülés nem történt, a baleset azonban jelentős fennakadásokat okoz a térség vasúti közlekedésében. A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt Facebook-oldalán közölte, hogy a baleset 13 óra után következett be. Tájékoztatása szerint a mozdony a pályaszakaszon engedélyezett 40 kilométeres óránkénti sebességnél is lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt, amint észlelte a kisiklást.

A történtek miatt a MÁV azonnali vizsgálatot rendelt el, emellett a Közlekedésbiztonsági Szervezet is megkezdte a baleset körülményeinek feltárását. A műszaki helyreállítás ideje egyelőre bizonytalan, ezért a Budapest–Újszász–Szolnok, a Hatvan–Szolnok, valamint a Vámosgyörk–Szolnok vasútvonalakon jelentős forgalmi korlátozások léptek életbe. Több szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, míg egyes járatok rövidített útvonalon közlekednek.

A Békéscsaba felé közlekedő InterCity-vonatok terelve, a ceglédi fővonalon haladnak, emiatt mintegy 30 perces késésekre kell számítani. A MÁV az érintett utasoknak azt javasolja, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról.

Kiemelt kép: Vonatbaleset Újszászon (Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport Facebook-oldal)