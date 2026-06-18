Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásárai családi házban

Kigyulladt egy elektromos roller egy családi ház nappalijában Pétervásárán, a lángok a környező bútorokra is átterjedtek – közölte a katasztrófavédelem a közösségi oldalán.

A helyszínre a pétervásárai hivatásos tűzoltók vonultak, akik rövid idő alatt megfékezték a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg.

A tájékoztatás szerint

az elsődleges információk alapján a roller vélhetően zárlatos akkumulátora miatt gyulladhatott ki. A jármű a tűz keletkezésekor nem volt töltőre csatlakoztatva.

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy ha töltés közben túlmelegszik a töltőkábel vagy az elektromos roller, azonnal meg kell szakítani a töltést, és ki kell húzni a csatlakozót. Azt is javasolják, hogy a járművet ne javítsák házilag, hanem bízzák szakemberre.

Arra is figyelmeztettek, hogy ha az elektromos rollert víz éri, ütés vagy más sérülés éri, célszerű három-négy napra elkülöníteni, lehetőség szerint a szabadban, ahol egy esetleges tűz nem veszélyeztet más tárgyakat. Hangsúlyozták azt is, hogy akkor is értesíteni kell a tűzoltókat, ha a kigyulladt rollert sikerül eloltani.

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