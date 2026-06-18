Kellemes nyári nap lesz csütörtökön, de elszórtan záporok is kialakulhatnak

A reggeli felhőzet csökkenését követően országszerte sok napsütésre számíthatunk, csupán a nyugati határvidéken alakulhat ki elszórtan zápor vagy zivatar.

A HungaroMet előrejelzése szerint a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati, nyugati határnál, az Alpokalján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás.

Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Szintén az este folyamán a gomolyfelhők összeesnek, és általában derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz idő várható. Az északkeleti határszélre felhőtömbök sodródhatnak, amelyekből kis eséllyel zápor is kialakulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal.

A kiemelt kép illusztráció.