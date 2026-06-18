Idős nőt vert át a „hamis fiú”, vádat emeltek ellene

A vádhatóság közleménye szerint a vádlott tavaly júliusban küldött üzenetet a 71 éves pécsi sértettnek azt állítva, hogy ő a nő fia és a tönkrement mobiltelefonja miatt egy másik telefonszámról tud csak jelezni felé.
A férfi az üzenetben 220 ezer forintot kért, hogy új készüléket tudjon vásárolni, majd – miután a pénz eljutott hozzá – újabb üzenetekben további összegeket, összesen még 730 ezer forintot csalt ki a nőtől akciós elektronikai termékekre.
Az idős nő számára akkor derült ki, hogy csalás áldozata lett, amikor pár nappal az utalásokat követően személyesen találkozott a fiával. A Pécsi Járási Ügyészség vádiratában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben.
Kapcsolódó tartalom
Banki alkalmazottnak adta ki magát, közel 47 millió forintot csalt ki egy váci férfi
A sértett csak a telefonbeszélgetés közben szembesült azzal, hogy számlájáról percek alatt közel 47 millió forint tűnt el, miután egy állítólagos banki szakember utasításait követte.
Dubajban fogták el az ötmilliárdos mobiltelefonos áfacsalás egyik gyanúsítottját
A nyomozók szerint a férfi hamis számlák kiállításával járult hozzá több száz millió forintnyi kár okozásához.
Kiemelt kép forrása: Shuttestock