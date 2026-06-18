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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Idős nőt vert át a „hamis fiú”, vádat emeltek ellene

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.18. 09:52

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Vádat emelt a Pécsi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki egy közösségi alkalmazáson keresztül a sértett fiának adta ki magát, és több részletben összesen 950 ezer forintot szerzett meg egy 71 éves pécsi nőtől. Az áldozat csak napokkal később, valódi fiával találkozva jött rá a megtévesztésre.

A vádhatóság közleménye szerint a vádlott tavaly júliusban küldött üzenetet a 71 éves pécsi sértettnek azt állítva, hogy ő a nő fia és a tönkrement mobiltelefonja miatt egy másik telefonszámról tud csak jelezni felé.

A férfi az üzenetben 220 ezer forintot kért, hogy új készüléket tudjon vásárolni, majd – miután a pénz eljutott hozzá – újabb üzenetekben további összegeket, összesen még 730 ezer forintot csalt ki a nőtől akciós elektronikai termékekre.

Az idős nő számára akkor derült ki, hogy csalás áldozata lett, amikor pár nappal az utalásokat követően személyesen találkozott a fiával. A Pécsi Járási Ügyészség vádiratában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben.

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Kiemelt kép forrása: Shuttestock 

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