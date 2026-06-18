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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Hőségriasztást rendelhetnek el szombaton – jelentette be az országos tiszti főorvos

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.18. 12:13

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton – mondta az országos tiszti főorvos csütörtökön a kormányzati sajtótájékoztatón, Budapesten.

Oroszi Beatrix közölte, azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a HungaroMet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni.

A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, a HungaroMet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli

– indokolt az országos tiszti főorvos.

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Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár: bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőguta kockázatát, valamint a szív- és érrendszeri betegségek, bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat.

Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve – mutatott rá.

Kiemelt kép: Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos a Miniszterelnökségen tartott kormányzati sajtótájékoztatón 2026. június 18-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

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