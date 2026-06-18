Hazugsággal vádolja Magyar Mártont a Fidesz a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban – A koronatanú azonban tagadja, hogy az interjúért pénzt kapott volna

Hazugsággal vádolta Magyar Mártont, a Kontroll alapítóját a „Zsolti bácsi-ügyben” csütörtöki közleményében a Fidesz-frakció.

Két nap alatt megdőlt Magyar Péter testvérének meséje: Magyar Márton hazudott az egész magyar közvéleménynek annak tagadásával, hogy pénzt juttattak Bangó Sándornak, a Zsolti bácsi-ügyben tett szerepvállalásáért – írta a Fidesz-frakció.

Magyar Márton kedden még tagadta a pénz átadását, ma azonban Füssy Angéla, Bangó mentora többször és határozottan megerősítette, hogy a Kontroll-interjút követően Bangó sok pénzt kapott a médiumtól. Magyar Péternek és testvérének haladéktalanul tisztázniuk kell, hogy mit kértek, és mennyi pénzt adtak Bangó Sándornak a jobboldal lejáratásáért cserébe – közölték.

Az ellenzéki frakció arra szólította fel a két napja teljes némaságba burkolózó kormánypárti balliberális médiát, hogy az objektív tájékoztatás követelményeinek megfelelően ne hallgasson tovább a súlyos, egészen a miniszterelnökig elérő botrányról.

Orbán Viktor volt miniszterelnök megosztott egy rövid videót Facebook-oldalán, amelyen a kormányszóvivői tájékoztató egy része látható, amikor ez az ügy kerül szóba. A Fidesz elnöke ezzel kommentálta: „Zavar van a toronyban, Marci bácsi nagy bajban!”

Szerdán egy budapesti sajtótájékoztatón Pócs János fideszes országgyűlési képviselő azzal vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, a Kontroll alapítóját, hogy a Szőlő utcai ügy „koronatanúját” lefizették, hogy hamisan vádoljon meg egy politikust. Magyar Márton visszautasította a vádakat.

Tagadja a „koronatanú”, hogy pénzt kapott volna a Kontrollnak adott interjúért

Semmiféle pénzt nem kaptam a Kontrollnak adotti interjúért – közölte Bangó Sándor, a Szőlő utcai ügy „koronatanúja”, a nevelőintézet egykori lakója a Klikk TV Mélyvíz című műsorában. Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.

Szerdán egy budapesti sajtótájékoztatón Pócs János fideszes országgyűlési képviselő azzal vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, a Kontroll alapítóját, hogy lefizették Bangó Sándort azért, hogy hamisan vádoljon meg egy politikust. Pócs János egy hangfelvételre hivatkozott, amelyben az intézet egykori nevelője, Kiss Márió beszélget a pénzátadásról Bangó Sándorral. Magyar Márton visszautasította a vádakat.

Bangó Sándor a Hírklikk portálon csütörtökön közzétett beszélgetésben azt közölte, hogy nem ő hallható a felvételen, sem a hangja, sem a beszédstílusa nem egyezik meg a felvételen beszélő személyével. Jelezte azt is, hogy rágalmazásért és becsületsértésért is feljelentést tesz.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook)