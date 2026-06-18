Határozatképtelen bizottsági ülés után több mint két órát tanácskoztak az azbesztszennyezésről Szombathelyen

A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának kihelyezett ülése csütörtökön Szombathelyen, ezért az ülést V. Németh Zsolt (Fidesz) bizottsági elnök berekesztette; ezután több mint két órán keresztül tanácskoztak a jelenlévők a meghívott szakértőkkel, polgármesterekkel és az érintett lakosság képviselőivel, akik szerint nem „ülésezgetésre”, hanem mielőbbi cselekvésre van szükség.

V. Németh Zsolt elmondta, hogy a hat kormánypárti bizottsági tag szerdán este mondta le részvételét, indoklás nélkül.

Rápli Róbert, Szombathely Tisza-párti országgyűlési képviselője a közösségi oldalára csütörtök reggel kitett posztjában „politikai színháznak”, V. Németh Zsolt vasi országgyűlési képviselő „magánakciójának” nevezte az ülést, amelyet információja szerint minden egyeztetés nélkül hirdetett meg.

„Nem kívánok asszisztálni semmilyen politikai színházhoz” – írta a politikus, akit vendégként meghívtak az ülésre. „Ugyanakkor szeretném világossá tenni: az ügy nem áll egy helyben, a háttérben komoly munka folyik kormányzati szinten, rövid időn belül ezek eredményéről beszámolunk” – tette hozzá.

V. Németh Zsolt a tanácskozást követő sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: nagyon sokrétű a probléma, amelynek átfogó kezeléséhez nem elegendő néhány hónap, ezért ők „nagyon megértőek” hiszen az azbesztszennyezés elhárítására nincs gyakorlat Magyarországon, de elkerülhetetlen, hogy a kormányzati döntések „ütemesen megszülessenek”.

Szavai szerint a csütörtöki találkozó eredménye az volt, hogy az azbesztügy vasi érintettjei megfogalmazták a véleményüket.

Hangsúlyozta: emberek életét és egészségét veszélyeztető környezetszennyezésről van szó, amely nagyságában, kiterjedtségében egy árvízhez, vagy a kolontári vörösiszap-katasztrófához hasonlítható.

Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „ azonnal cselekedni kell”, jogos az embereknek ez az igénye.

Hozzátette: az érintett több mint 200 településen a polgármesterek is tenni szeretnének valamit, de egyelőre azt sem tudják, hogy milyen irányba indulhatnának el, információkra, edukációra, a szakemberektől pedig egyértelmű iránymutatásra lenne szükségük.

„Eddig úgy tudtuk, hogy a kalcium-kloridos oldattal való locsolás jó, de itt a Greenpeace képviselőjétől azt hallhattuk, hogy inkább káros, mert az anyag ragadóssá válik és az emberek a cipőjükön beviszik azt a lakásaikba” – mondta.

Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország Egyesület regionális vegyianyag-szakértője a sajtótájékoztatón is megerősítette: a kalciumos locsolás a kiporzást akadályozza, de ha a locsolt területen gyalogos vagy gépjárműforgalom van, az növelheti is a kockázatot.

A tanácskozáson Básthy Béla (Fidesz) Kőszeg polgármestere elmondta: városuk több területe is érintett, a laboratóriumi mérések eredményei csaknem minden általuk beküldött kőzetmintában megállapították az azbeszt jelenlétét.

Elmondása szerint az azbeszttől való félelem miatt a történelmi kisvárosban szinte nullára csökkent a szállásfoglalások száma, ami a helyi idegenforgalmi vállalkozásokat súlyosan érinti.

Szólt arról is, hogy a levegő esetleges azbeszttartartalmának mérése annyira drága, hogy az meghaladja egy kisváros költségvetésének lehetőségeit, azok finanszírozásához is kormányzati segítségre lenne szükségük.

Kiemelt kép: Az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának kihelyezett ülése a szombathelyi vármegyeháza dísztermében 2026. június 18-án (Fotó: MTI/Katona Tibor)