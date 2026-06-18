Felmentette a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját Pósfai Gábor

Felmentette szolgálati beosztásából Jeney Áront, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának (KR NNI) igazgatóját Pósfai Gábor belügyminiszter – írja az Index.

Jeney Áron 2022. július 1-je óta töltötte be a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatói posztját, valamint összesen 18 évet töltött a szervezetnél, mielőtt kinevezték. Jeney Áron utódjáról később határoznak majd. Az elmúlt időszakban jelentős változások mentek végbe a rendvédelmi szervek vezetése élén.

Pósfai Gábor nemrégiben felmentette a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét és helyére Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest nevezte ki. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását június 8-i hatállyal vonta vissza a belügyminiszter, helyére pedig Mecser Tamás rendőr dandártábornokot nevezte ki.

Kiemelt kép: Pósfai Gábor belügyminiszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)