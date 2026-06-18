Elrendelte a kormány a dohány- és kaszinókoncessziók felülvizsgálatát

A kormány elrendelte a dohánykoncessziók teljes körű és a kaszinókoncessziók átfogó felülvizsgálatát – jelentette be a közlekedési és a beruházási miniszter csütörtökön a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten.

Vitézy Dávid azt mondta: a felülvizsgálat a dohánykoncessziók esetében minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet érinti

Több mint 10 éve az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohány-kiskereskedők, a dohányboltok ellátására, melyben egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató, hódmezővásárhelyi gyökerű cég mellett nagy dohányipari szereplők is részt vesznek – ismertette.

Megjegyezte, e szereplők több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert, gyakorlatilag monopolizálják a dohányboltok termékekkel való ellátását, ezért felülvizsgálják, helyes-e, hogy ez így zajlik, illetve a kormány milyen szabályozási lépéseket tud tenni itt is a közpénzek és a közérdek védelme érdekében.

Vitézy Dávid a kaszinókoncessziókról azt mondta, az előző kormány a választások előtti hetekben sorban osztott ki kaszinókoncessziókat hosszú távra, ezek közül van, amelyik 2061-ig szól. A felülvizsgálatnak – melynek feladatát a pénzügyminiszter kapta – ki kell terjednie a koncessziók választás előtti odaítélésének körülményeire, és arra is, hogy tényleg helyes-e az a mód, ahogy a kaszinók működtetési jogát az előző kormány kezelte.

Kiemelt kép: Nemzeti Dohánybolt, a kőbányai Kőrösi Csoma sétányon, esti kivilágításban (Fotó: MTI/Róka László)