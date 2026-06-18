Dömötör Csaba: A Tisza szavazataival nyitott utat az Európai Parlament az új génmódosított technológiák előtt

A Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy az Európai Parlament a Tisza Párt képviselőinek szavazataival olyan döntést hozott, amely álláspontja szerint megnyitja az utat az új génmódosított technológiák előtt.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: „Áradhat a génmódosított élelmiszer a magyar családok asztalára, a Tisza szavazataival. Az Európai Parlament utat nyitott az újfajta génmódosított technológiák előtt, és ezt a Tisza szavazataival tette.”

Kiemelte:

„A parlamenti többség Strasbourgban megszavazta, hogy az újfajta génszerkesztési eljárással előállított növények nagy részére nem vonatkoznak majd az eddigi GMO-szabályok. Így nincs szükség engedélyezésre, és az így előállított élelmiszereken még csak nem is kell feltüntetni a génszerkesztés tényét.”

A Fidesz EP-képviselője szerint: „Érdemes tisztázni: hívhatják akárhogy, de a génszerkesztés mind tudományos, mind jogi értelemben génmódosítás. Éppen ezért vonatkozik rá a jelenlegi magyar Alaptörvény tilalma.”

Bejegyzésében azt is írta:

„Súlyosbító körülmény, hogy az eddigi gyakorlattal szemben a tagállamok a jövőben nem tilthatják meg a génszerkesztett növények termesztését. Emellett, mivel a génszerkesztett növényekhez szabadalmi jogok is kapcsolódhatnak, ez a nagy nemzetközi vállalatokat hozhatja majd versenyelőnybe. Kiszorulhatnak a piacról a hagyományos nemesítési eljárással előállított fajták, nehezebb helyzetbe kerülhetnek a biogazdálkodók.”

Dömötör Csaba azt is közölte: „A tiszás képviselők szavazataikkal támogatták a javaslatot, mint ahogy korábban is ennek megfelelően szavaztak. Szintén az előzményekhez tartozik, még 2025-ben közösen szerveztek egy rendezvényt az egyik legnagyobb európai GMO-lobbiszervezettel, amit nem verték nagy dobra.”

A politikus bejegyzése végén úgy fogalmazott: „Még egy olyan ügy, amelyről a kampányban nem beszéltek, hogy a választás után mindent lehessen. Ebben az esetben kinyitni a magyar piacot a GMO-termékek előtt. Tényleg árad, ebben az esetben a génmódosított élelmiszer a magyar családok asztalára.”

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Lakatos Péter)