Civil szervezetek a Pride-felvonulások korlátázását lehetővé tevő törvény eltörlését követelik

Több civil szervezet a kormánynál és az illetékes parlamenti bizottságok tagjainál kezdeményezi azoknak a jogszabályoknak a hatályon kívül helyezését, amelyekkel az előző Pride-felvonulások, illetve a szexuális és nemi kisebbségek jogegyenlőségét támogató más gyűlések megtartását próbálta ellehetetleníteni. Arra is emlékeztettek, hogy az EU Bírósága idén áprilisban az uniós joggal ellentétesnek találta az úgynevezett gyermekvédelmi, valójában homofób és transzfób propagandatörvény ezzel kapcsolatos paragrafusát.

A kormánynál és az illetékes parlamenti bizottságok tagjainál kezdeményezik civil szervezetek azoknak a jogszabályoknak a hatályon kívül helyezését, amelyekkel az előző Pride-felvonulások, illetve a szexuális és nemi kisebbségek jogegyenlőségét támogató más gyűlések megtartását próbálta ellehetetleníteni – olvasható a Háttér Társaság sajtóközleményében, melyet a 444.hu tett közzé.

A cikkben azt írták, az Amnesty International Magyarország, a Diverse Youth Network, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Szivárvány Misszió Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért szerint demokratikus jogállamban nincs helyük azoknak a rendelkezéseknek, amelyek nyomán – mint fogalmaztak – „békés gyülekezési jogukat gyakorló állampolgárok ellen indultak büntetőeljárások, és százezreket fenyegettek súlyos bírsággal”.

A cikkben kitérnek arra is, hogy a miniszterelnöknek, az igazságügyi miniszternek, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, valamint a parlament igazságügyi, rendészeti és törvényalkotási bizottságának elküldött javaslat emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Bírósága idén áprilisban az uniós joggal ellentétesnek találta az úgynevezett gyermekvédelmi, valójában

„homofób és transzfób propagandatörvény azon paragrafusát, amely szerint 18 éven aluliak számára tilos olyan tartalmat elérhetővé tenni, ami a homoszexualitást, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést jeleníti meg.”

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Felidézték, hogy erre a paragrafusra hivatkozik a gyülekezési törvény tavalyi módosítása, ami alapján a rendőrség megtiltotta azoknak a gyűléseknek a megtartását, amelyeken megjelenik a homoszexualitás, illetve a transzneműség. A tiltásokat a Kúria is helybenhagyta.

A civil szervezetek szerint – bár az idei Budapest Pride-felvonulást a rendőrség már tudomásul vette –

„hatályon kívül kell helyezni a gyülekezési törvény 13/A. §-át, hogy az előítéletes célból, önkényesen meghozott törvénymódosítás semmilyen körülmények között se lehessen alapja az állampolgárok hatósági vegzálásának ”

– olvasható a Háttér Társaság által kiadott és a 444.hu oldalon elérhető közleményben.

A cikkben azt is felidézték, hogy az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért az ügyben korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult.

Kiemelt kép: Angeli Andrea, a Szivárvány Misszió Alapítvány ügyvezetője a 31. Budapest Pride Közösségi Fesztivál megnyitóján (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)