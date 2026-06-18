Bóna Szabolcs: A klímaváltozás már nem a jövő, hanem a jelen kihívása

Az idei év ismét emlékeztet bennünket arra, hogy a klímaváltozás már nem a jövő, hanem a jelen kihívása – jelentette ki Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében csütörtökön.

A tárcavezető közlése szerint a nádudvari szántóföldi bemutatón is arról beszélt, hogy az agráriumban ma már más válaszokat kell adni. Változtatnak az eddig megszokottakon: diverzifikálnak a termesztett növényekben és a technológiákban, miközben a költségeket is csökkentik.

Meg kell állítani a talajromlást, vagyis javítani kell annak szervesanyag-tartalmát és vízmegtartó képességét, ehhez helyes talajhasználatra, biológiailag aktív talajra van szükség – hangsúlyozta a miniszter. A vízgazdálkodás ezzel párhuzamosan kulcskérdés.

„Ahol tudjuk, ott meg kell tartanunk a vizet, ahol pedig erre nincs lehetőség, ott jól kell vele gazdálkodnunk, hogy gyermekeinknek és unokáinknak is rendelkezésre álljon a vízkészletünk”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a magyar mezőgazdaság jövője az alkalmazkodóképességen és az együttműködésen múlik. A KITE Zrt. Magyarország legnagyobb agrárintegrátoraként ezek mentén jött létre, és azóta is irányt mutat innovatív technológiáival, precíziós gazdálkodási megoldásaival, és a jó gyakorlatok bemutatásával segíti a gazdálkodókat a sikeres alkalmazkodásban – közölte a miniszter bejegyzésében.

Kiemelt kép: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter (Fotó: MTI/Rosta Tibor)