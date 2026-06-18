Azonnali vizsgálatot rendelt el az újszászi vonatbaleset miatt a MÁV-csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt az intézkedést a Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.

A Mávinform délutáni tájékoztatása szerint a Hatvanból Szolnokra közlekedő vonat első kocsija siklott ki kora délután Újszásznál, az állomásra érkezéskor. Hegyi Zsolt bejegyzésében azt írta: a vonat ezen a szakaszon a megengedett, óránként 40 kilométeres sebességnél lassabban közlekedett, a mozdonyvezető pedig, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt.

A vonaton 15-en utaztak, senki sem sérült meg, azonban a közlekedésben jelentős korlátozásokra kell számítani. A vezérigazgató hozzátette: a MÁV mellett a Közlekedésbiztonsági Szervezet is megkezdte a baleset kivizsgálását.

Kiemelt kép: Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)