Az MVM egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezáltal nemcsak az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek, hanem a versenypiaci villamosenergia-vásárlók, valamint az MVM Démász elosztói ügyfelei is egyszerűbben intézhetik ügyeiket, az átállással átmeneti ügyintézési korlátozást vezetnek be, a változásról az érintettek személyre szabott tájékoztatást kapnak – közölte az MVM kedden az MTI-vel.

Az MVM arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeiket lehetőség szerint az átállási időszakon kívül, azaz június 30-a előtt, vagy július közepe után intézzék.

Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják – hívták fel a figyelmet.

A közlemény szerint

az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken.

Az adatok az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el – tanácsolták.

A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon intézhetik ügyeiket – írták a közleményben.

Hangsúlyozták,

a villamosenergia-ellátás az átállás ideje alatt is zavartalan marad, a meglévő szerződések – az új azonosító kivételével – nem változnak, továbbá a villamos energia ára sem módosul.

A csoportos beszedési megbízások és az e-számlára vonatkozó beállítások szintén érvényben maradnak. Az átállás nem érinti a korábbi regisztrációt az MVM Next online ügyfélszolgálaton vagy mobilapplikációban, ezek továbbra is aktívak és érvényesek lesznek.

További információ a folyamatosan frissülő, aktuális információkat tartalmazó mvmnext.hu/2026araminfo, mvmhalozat.hu/aram oldalakon található – közölte az MVM.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó:MTVA/Róka László)