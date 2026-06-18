A kilencedik legmelegebb és a harmadik legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján csütörtökön.

Az évszakról készített videó szerint az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius-fokkal volt melegebb a szokásosnál, a középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius-fokot, ezzel a 20. század kezdete óta a kilencedik legmelegebb tavasznak bizonyult.

A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius-fokkal haladta meg az átlagot, és ezzel a nyolcadik legmelegebb március lett 1901 óta. A május majdnem 1 fokkal volt melegebb, míg az április kissé elmaradt az 1991-2020-as évek átlagától.

Március végéig a napi középhőmérsékletek tartósan az átlag felett alakultak, de a tavasz során három jelentősebb lehűlés fordult elő. Az első április 9-12. között, amikor éjszakánként sokfelé fagypont alá, mínusz 1 és mínusz 4 Celsius-fok közé hűlt a levegő, komoly károkat okozva a gyümölcsösökben. Április végén ismét hideg, száraz levegő érkezett, és május 1-jén a hajnali órákban több térségben jóval 0 fok alá, helyenként mínusz 5 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet, ami a szőlő- és a gyümölcsültetvényekben komoly károkat okozott. A harmadik lehűlés május 13-ára virradóra érkezett.

A HungaroMet előzetes adatai alapján az évszak csapadékösszege országos átlagban 79,2 milliméter volt, ami az 1991-2020-as évek átlagának csupán 57 százaléka. Mindhárom tavaszi hónap csapadékszegény volt: a márciusi csapadékmennyiség 34 százalékkal, a májusi 18 százalékkal, az áprilisi pedig 90 százalékkal maradt el az átlagostól, így az idei április a második, a teljes tavasz pedig a harmadik legszárazabb volt 1901 óta.

Az évszakról készített elemzés szerint a talaj felső rétegei gyorsan kiszáradtak, ami nehezítette a magok elvetését és az új növények szárba szökkenését. Május első hetére a sekélyen gyökerező kapásnövényekre vonatkozóan az ország területének szinte 100 százalékát nagyfokú vagy súlyos aszály érintette. Április végére a talaj állapota a nyári aszályokat idézte: a felső 30 centiméter rendkívül száraz, poros volt és a 30-60 centiméter közötti réteg is kritikusan kiszáradt az Alföldön és a Mezőföldön.

A meteorológiai szolgálat az idei tavasz rekordjairól azt közölte, a legmagasabb nappali hőmérsékletet május 27-én a fővárosban, Újpesten mérték, 34,4 fokot. A tavasz legalacsonyabb hőmérsékletét pedig Nyírtasson április 11-én, mínusz 7,4 fokot.

Tavasszal a legtöbb csapadékot, 183,8 milliméternyit Bakonybélen regisztrálták, a legkevesebbet – 27,5 milliméternyit – Debrecen Kismacs állomáson.

Egy nap alatt a legtöbb csapadék Baján esett: május 16-án 78,2 milliméternyi.

Az elemzésben szó esett arról is, hogy az Európai Unió Copernicus éghajlat-megfigyelő szolgálatának adatai szerint globálisan és Európában is az idei volt a harmadik legmelegebb tavasz. Átlag feletti hőmérséklet dominált az Amerikai Egyesült Államok nagy részén, az északi sarkvidék több térségében, Közép-Ázsiában, Oroszország távol-keleti részén és az Antarktiszon, míg átlag alatti volt Alaszkában, Kanadában, a Közel- Keleten, Szibériában és Észak-Ausztráliában.

Európában többnyire az átlag feletti hőmérséklet volt jellemző, különösen Skandinávia északi részén, Nyugat-Oroszországban és Nyugat-Európában, míg a megszokottnál hűvösebb volt a tavasz Törökországban és a Balkán keleti részén.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)