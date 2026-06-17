Már 50 termék kapta meg a Prémium Magyar Építőanyag védjegyet – közölte Koji László

Már 50 termék rendelkezik Prémium Magyar Építőanyag védjeggyel, ezek között nyílászárók, szigetelőanyagok, téglák, beton elemek, épületgépészeti termékek, így például radiátorok is vannak – mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerdán Budapesten sajtó háttérbeszélgetésen.

Koji László hozzátette, a védjegy használata 5 évre szól, a védjeggyel rendelkező termékekkel együtt a gyártóikat is minősítették.

Kiemelte: a védjegy segítségével kívánták megszervezni a prémium, hazai építési terméket gyártók közösségét, valamint ráhangolni a fogyasztókat – köztük a legnagyobbat a magyar államot – a Magyarországon gyártott építési termékekre. Koji László szerint mindez hozzá tudna járulni ahhoz, hogy az építőipar jelenlegi mintegy 48 százalékos import kitettségét a következő 3-4 évben 30-35 százalékra tudják csökkenteni.

Az ÉVOSZ elnöke elmondta, hogy a védjegy és az ezzel ellátott termékek bemutatása érdekében a szövetség marketing kampányt folytat majd, de a vásárlók tájékoztatásában fontos szerepet kapnak a kereskedők is.

Az ÉVOSZ 2025-ben kapta meg a jogosultságot a Prémium Magyar Építőanyag és a Prémium Regionális Építőanyag védjegy bevezetésére. A védjegy magas minőségi és szakmai garanciát jelent a hazai gyártású termékeknél és a szomszédos országokban magyar érdekeltségű vállalkozások által kínált építőanyagoknál, szakmai súlyát az adja, hogy a tanúsítási rendszert az építési vállalkozók közössége hozta létre és működteti.

A védjegyhasználat odaítélésénél olyan szempontok is érvényesülnek, mint például az előállításhoz használt természetes anyagok aránya, az újrahasznosíthatóság, a hulladékkezelés. A környezeti tudatosságot és a termékhez kapcsolt szolgáltatásokat is mérik.

A védjegy használatra a termékgyártók 2025. október 1-jétől jelentkezhettek. A védjegyhasználati jogosultság 5 évre szól.

A védjegy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) partnerségével készült, amit az új kormány Közlekedési és Beruházási Minisztériuma is felkarolt. A legnagyobb megrendelőt, a magyar államot is arra kéri az ÉVOSZ, hogy az építési-beruházási célú közbeszerzéseinél pozitív értékelési szempontként jelenjen meg a védjeggyel ellátott termékek megajánlása, használata – olvasható a szakszövetség közleményében.

Kiemelt kép: Koji László (Fotó: Facebook)