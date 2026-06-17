Magyar Péter: Belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj-ügyben érintett szolgálatoknál

Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvojügyben – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

„A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!”

– írta Magyar Péter a közösségi oldalán.

Ahogyan arról a hiradol.hu is beszámolt március 5-én a TEK hét ukrán állampolgárt vett őrizetbe, és több mint 27 milliárd forint értékű aranyat, valamint valutát foglalt le a járműveikből. Az ügyészség tájékoztatása szerint az akcióra egy feljelentés alapján került sor. A pénzszállítók jogi képviselője később arról beszélt, hogy információik szerint a helyszínen kizárólag a TEK emberei intézkedtek, a NAV pedig csak ezt követően kapcsolódott be az ügybe, noha a jegyzőkönyv másképp rögzítette a történteket.

Az érintettek szerint a szállítmány teljesen szabályos volt. Ezt állította a pénzszállítók ügyvédje, a pénz címzettje, az ukrán Oscsadbank jogásza, valamint a küldeményt indító osztrák Raiffeisen is. A konvoj Ausztriából Ukrajnába tartott. A magyar kormány és a kormányközeli média ugyanakkor pénzmosás lehetőségét vetette fel, sőt a Tisza Párt esetleges finanszírozásával kapcsolatban is találgatások jelentek meg, ezek alátámasztására azonban nem került nyilvánosságra bizonyíték. Március 10-én kormányrendelet is született, amely szerint a lefoglalt vagyon eredete és jogcíme a helyszíni intézkedés során nem volt egyértelműen tisztázható.

Május elején Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna visszakapta a Magyarországon lefoglalt pénzszállítmányt.

Az ukrán elnök köszönetet mondott Magyarországnak az ügy rendezéséért, míg Andrij Szibiha külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a döntés az új magyar kormány konstruktív hozzáállását tükrözi.

Az úgynevezett aranykonvoj-ügy következményeként június 8-án benyújtotta lemondását Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra reagál az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)