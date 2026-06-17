Konstruktív egyeztetés kezdődött a felsőoktatás megújításáról

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium 2026. június 16-án a felsőoktatás megújításáról szóló konzultációra hívta a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének intézményi vezetőit.

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) üdvözli, hogy hosszú idő után érdemi kérdéseket érintő, konstruktív párbeszéd indult az érintettek bevonásával.

A konzultációt Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár vezette, aki ismertette a kormányzat kétlépcsős megújítási tervét és válaszolt a felvetésekre.

Az FDSZ részéről Dráviczki Sándor országos elnök három előkészített szakmai anyagot adott át: egy részletes elemzést a bérhelyzetről, egy kérdőíves felmérésre épülő értékelő elemzést, valamint a Hat kérdés és javaslat a KEKVA-s egyetemek képviseletében című dokumentumot. A felmérés szinte valamennyi intézményt lefedte. A válaszadók túlnyomó többsége támogatja a felsőoktatás megfontolt és értékeken alapuló reformját.

Az FDSZ kiemelt javaslatai:

garantált felsőoktatási bérminimum és teljesítményalapú bérezés; az egyetemi közösség – a szenátus, a hallgatók, a doktoranduszok és a szakszervezet – érdemi képviselete a vezető testületekben; a gazdálkodási autonómia megőrzése; az uniós források mielőbbi megnyitása; ágazati vagy helyi kollektív szerződés kötése.

A szakszervezet készen áll arra, hogy a folyamat további szakaszaiban, a tervezési munkacsoportokban aktívan részt vegyen, és a felsőoktatásban dolgozók érdekeit országos szinten, egységesen képviselje.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)