Gázolás miatt késnek a vonatok, az utasokat átszállítják

Azt írták, a Kassa felől érkező, Miskolcról 11.35-kor a budapesti Keleti pályaudvarra továbbindult Hernád InterCity ütött el egy embert Miskolc és Nyékládháza között.
A két állomás között csak az egyik vágányon járhatnak a vonatok, ezért a szemből érkező szerelvények elhaladásáig várakozásra kell számítani. A Budapest és Miskolc közötti InterCity-k, valamint a Füzesabony és Szerencs között közlekedő személyvonatok várhatóan 15-40 percet késnek.
A gázoló vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével a Miskolcról a Keleti pályaudvarra induló Szinva InterCity-re szállítják át.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)