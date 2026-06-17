Gázolás miatt késnek a vonatok, az utasokat átszállítják

Elgázolt egy embert a vonat szerdán Nyékládházánál, emiatt késésekre kell számítani a miskolci fővonalon – közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, a Kassa felől érkező, Miskolcról 11.35-kor a budapesti Keleti pályaudvarra továbbindult Hernád InterCity ütött el egy embert Miskolc és Nyékládháza között.

A két állomás között csak az egyik vágányon járhatnak a vonatok, ezért a szemből érkező szerelvények elhaladásáig várakozásra kell számítani. A Budapest és Miskolc közötti InterCity-k, valamint a Füzesabony és Szerencs között közlekedő személyvonatok várhatóan 15-40 percet késnek.

A gázoló vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével a Miskolcról a Keleti pályaudvarra induló Szinva InterCity-re szállítják át.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)