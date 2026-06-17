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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Gázolás miatt késnek a vonatok, az utasokat átszállítják

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.17. 12:52

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Elgázolt egy embert a vonat szerdán Nyékládházánál, emiatt késésekre kell számítani a miskolci fővonalon – közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, a Kassa felől érkező, Miskolcról 11.35-kor a budapesti Keleti pályaudvarra továbbindult Hernád InterCity ütött el egy embert Miskolc és Nyékládháza között.

A két állomás között csak az egyik vágányon járhatnak a vonatok, ezért a szemből érkező szerelvények elhaladásáig várakozásra kell számítani. A Budapest és Miskolc közötti InterCity-k, valamint a Füzesabony és Szerencs között közlekedő személyvonatok várhatóan 15-40 percet késnek.

A gázoló vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével a Miskolcról a Keleti pályaudvarra induló Szinva InterCity-re szállítják át.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)

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