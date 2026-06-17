Forgalomkorlátozás: Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével forgatnak filmet Budapesten

Sajtóinformációk szerint Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével forgatnak amerikai akciófilmet Budapesten a Stadionok állomás alagúti részében.

Filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között. Az érintett szakaszt június 20-án üzemkezdettől június 21. üzemzárásig zárják le – közölte a BKK.

A pótlóbuszra az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Örs vezér tere után is felszállhatnak. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul.

A belváros felé az 1-es és 3-as villamoson utazóknak a 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz igénybevételét is javasolja a BKK. Az 1-es villamosról Zugló vasútállomásnál, a 3-as villamosról pedig a Bosnyák térnél érdemes átszállni.

A Telex információi szerint egy

amerikai akciófilm forog Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében.

A forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, ezért állítják le a forgalmat az M2-s metró fél vonalán.

Bíró Endre, a Metróért Egyesület vezetője túlzásnak tartja, hogy a forgalom két teljes napra leáll. A lapnak kifejtette, hogy a lezárás naponta körülbelül százezer utast érinthet.

Kiemelt kép: Arnold Schwarzenegger amerikai színész (Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)