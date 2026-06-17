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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Fél évvel elhalasztaná a Tisza Párt az egységes országos örökbefogadási rendszer bevezetését

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.17. 09:59

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
2027. január 1-jére halasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza Párt több országgyűlési képviselője. A parlament elé benyújtott módosító javaslat szerint a késlekedésre azért van szükség, hogy a gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszer megfelelő szakmai és adminisztratív felkészülési időt kapjon.

A kedden benyújtott előterjesztés az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását változtatná meg úgy, hogy az egyszintű országos örökbefogadási rendszer bevezetésének időpontját július 1-jéről 2027. január 1-jére módosítja.

Barna-Szabó Tímea, Balogh Mihály, Dicső Viktória és Szakács Péter Lajos a módosítást azzal indokolja, hogy a hazai gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben kizárólag a gyermekek legfőbb érdeke érvényesülhet. Ezt nem a tisztán statisztikai alapú gyorsítás, hanem a szakmailag megalapozott, egyénre szabott eljárások szolgálják.

A törvényjavaslat azt is tartalmazza, hogy a nyilvántartási rendszer kötelező bevezetésének elhalasztása további szakmai, adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges.

Az Országgyűlés 2024. december 17-én fogadta el a Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter által jegyzett, az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását.

A törvényjavaslat eredeti szövege nem tartalmazta az országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer létrehozását, az egy módosító indítvánnyal került a törvényszövegbe. Ezt akkor azzal indokolták: a területi egyenlőtlenségek és a különböző listák elkerülése érdekében szükséges egy országos lista és országos örökbefogadást elősegítő egyetlen szint bevezetése a hazai örökbefogadásban.

A kulturális tárca akkor arról tájékoztatta az MTI-t, a módosítás azt a célt szolgálja, hogy a vármegyei és az országos lista helyett egyetlen örökbefogadásra várakozói listáról, egyenlő esélyekkel, valamennyi örökbefogadásra alkalmas szülő közül lehessen kiválasztani a gyermek számára legmegfelelőbb családot.

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Kiemelt kép forrása: MTI/Hegedüs Róbert 

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