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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Baleset miatt torlódás van az autópályán, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.17. 13:58

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Összeütközött négy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében, a 36. és a 37. kilométer között, emiatt jelentős torlódás alakult ki – közölte a katasztrófavédelem szerdán a honlapján.

Tájékoztatásuk szerint az egyik járműbe beszorult két ember, őket a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítő-vágóval kiszabadították. Jelezték, hogy mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

Az Útinform azt közölte, hogy a helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leállósávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon, jelentős forgalmi dugó várható. Azt javasolták, hogy aki teheti, kerülje el a Tata és Bicske közötti szakaszt az 1-es főúton vagy Győrtől a 10-es főúton.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Katona Tibor)

balesetútlezárás Útinform M1-es autópálya

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