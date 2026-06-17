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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

A napsütés mellett többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok

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Szerző: hirado.hu
2026.06.17. 07:24

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A felhősebb keleti tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, így a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Elsősorban hazánk keleti felén erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés. Este csökken a felhőzet, sokfelé kiderül az ég, míg a dunántúli tájak fölé felhőzet érkezhet. Elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, melyekre főleg az északkeleti, keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken számíthatunk, másutt kicsi a csapadék esélye. A cellák az esti órákra fokozatosan leépülnek. Az északnyugati szél többfelé megélénkül néhol megerősödik, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

 Este nagy területen csökken a felhőzet, főleg a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég, a dunántúli tájak fölé viszont felhőtömbök érkezhetnek, melyek kiterjedése hajnaltól kezdhet zsugorodni. Este még előfordulhatnak főként keleten záporok, esetleg zivatar, majd ott is szűnik a csapadék. Ezt követően legfeljebb a nyugati országrészben alakulhat ki egy-egy futó zápor. Az északiasra forduló szél mindenütt mérséklődik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul,

de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél akár több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.

Kép forrása: met.hu

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A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

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