A 7-10 éves gyerekek több mint fele használ valamilyen pénzügyi alkalmazást egy kutatás szerint

A kisiskolások (7-10 évesek) több mint fele használ valamilyen pénzügyi alkalmazást a mindennapokban az Erste és a Visa közös szerdai sajtótájékoztatóján ismertetett reprezentatív kutatások szerint, ahol az is kiderült: a szülők szerint a 7-10 éves kor a legalkalmasabb a pénz kezelésével való megismerkedésre.

Szincsák Gyula, a Visa szenior fizetési megoldások szakértője a digitális fizetési szolgáltató három országra kiterjedő kutatását ismertetve kiemelte: bár a gyerekek még nem fizetnek, ugyanakkor 10-ből 7 gyerek hatással van a szülei költéseire. A 8-11 évesek 58 százaléka, a 12-14 éveseknek már 87 százaléka befolyásolja a szüleik vásárlási döntéseit.

A Visa szakértője ismertette: a kutatásuk szerint elsősorban a szülők alakítják a gyerekek pénzügyi szokásait, a 10-14 éveseknek 42 százaléka rendelkezik saját bankszámlával, a magyar szülők a többi országhoz képest jobban kontrollálják a gyermekeik pénzügyeit. A szülői tudatosság szerepe kiemelt, kamaszkorra, a 12-14 évesek 59 százaléka már a digitális fizetést preferálja, minden harmadik gyermeknek van rendszeres zsebpénze. A 10-14 éves korra tehető a digitális önállóság korszaka – jegyezte meg. A gyerekek 46 százaléka tudja, hogyan kell bankkártyával fizetni, harmaduk az egyenleg lekérdezést és a PIN-kódhasználatot is magabiztosan kezeli. A legtöbb szülő ugyanakkor fontosnak tartja a korlátok beállítását, ezért gyakran alkalmaz napi költési, vagy online vásárlási limitet – tette hozzá.

Az Erste adatai szerint a legtöbben havi ezer és 24 ezer forint közötti összeget biztosítanak gyermeküknek, de minden ötödik szülő ennél többet is – tette hozzá Murányi Linda, az Erste Bank PR és belső kommunikációs vezetője. Adataik szerint a szülők több mint fele nyitott arra, hogy fizikai vagy digitalizált bankkártyát adjon gyermeke kezébe a mindennapi kiadásokhoz. A szülők több mint fele nyitott arra, hogy bankkártyát adjon a gyermeke kezébe, mivel úgy vélik, ez – a készpénzzel ellentétben – transzparens, nyomon követhető és végső soron biztonságosabb megoldás – mondta., hozzátéve: a pénzintézetek felismerték ezt a kettős igényt.

A Visa megbízásából az Ipsos által készített reprezentatív kutatás idén januárban készült, a 4-14 évesek és szüleik kvantitatív és kvalitatív vizsgálata során Magyarországon 300 fős mintán, a nemzetközi kutatásba Szlovákiát és Csehországot vonták be. Az Erste reprezentatív kutatása a saját ügyfelei adatain alapul.

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