Üdvözli a Bethesda Gyermekkórház, hogy szigorúbbá válhatnak a KRESZ elektromos rollerekre vonatkozó szabályai

Üdvözli a Bethesda Gyermekkórház, hogy a kormány szigorítaná a KRESZ elektromos rollerekre vonatkozó szabályait. Az intézményben számos rolleres balesetben megsérült gyereket láttak már el eddig is.

Egyre elkeserítőbb a helyzet a Bethesda Gyermekkórházban is, ahol ügyeletenként gyakran öt rolleres baleset miatt látnak el gyerekeket. Közölük rendszerint ketten-hárman olyan életveszélyes sérülésekkel érkeznek a kórházba, hogy műtéti beavatkozásra szorulnak – számolt be az intézmény a közösségi oldalán.

A kórház, amely már korábban is szót emelt az elektromos rollerek ellen, üdvözli, hogy az új kormány szigorítaná a KRESZ ide vonatkozó szabályait. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a módosítás akár heteken belül megtörténhet, ám a Bethesda addig is mindenkit arra kér, hogy

használják a bukósisakot, amikor elektromos rollerrel közlekednek, ne hajtsanak gyorsan, és lehetőleg válasszanak inkább más járművet, például biciklit.

A HVG felidézte, hogy Ausztriában már szigorították a szabályozást, Brüsszelből pedig teljesen kitiltják a bérelhető verziót. Nemrég az Allianz Hungária közölt felmérést a témában, amelyből kiderült: tízből kilenc esetben bérelt járművel okoznak kárt a rolleresek, és sokszor meg sem lesz a tettes.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)