Több mint húsz év után újra magyar nyelven szolgáltat híreket a BBC

Elindult a BBC News Magyarul online hírszolgáltatás, amely a BBC tartalmait mesterséges intelligenciával támogatott fordítás és szerkesztői ellenőrzés mellett teszi elérhetővé magyar nyelven.

A BBC tájékoztatása szerint a BBC News Magyarul nevű szolgáltatás a Bbc.com/magyarul internetes oldalon, valamint a Facebook és az Instagram közösségi portálokon érhető el.

Fiona Crack, a BBC hírszolgáltató részlegének (BBC News) ügyvezető globális igazgatója, a BBC World Service tartalomszolgáltatási vezetője a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában kiemelte, hogy a médiatársaságot világszerte a legmegbízhatóbb hírforrásként tartják számon.

Fiona Crack szerint a magyar nyelvű online hírszolgáltatást a cég mesterséges intelligenciával támogatott fordítással, a BBC News tartalmaiból, köztük saját újságíróstábjának írásaiból is válogatva állítja össze, és a témakörök az egészségügytől a politikán, a kultúrán át az éghajlatváltozásig terjednek.

A médiatársaság keddi ismertetése szerint a BBC News Magyarul tartalomszolgáltatását külön erre a célra létrehozott szerkesztőség végzi, amely „felelősségteljesen alkalmaz mesterséges intelligencián alapuló fordítási technológiákat”.

A szerkesztők a tartalmakat a magyarul beszélő közönség igényeihez igazítják, és ellenőriznek minden olyan tartalmat, amelynek előállításához mesterséges intelligenciát vesznek igénybe. A mesterséges intelligencia használatát az adott tartalmakon egyértelműen jelzik, emellett a szerkesztőség alkalmanként saját riportokat és elemzéseket is készít – áll a BBC keddi tájékoztatásában.

A cég szerint a magyar nyelvű tartalmak szöveges és videóformában, könnyen hozzáférhető, a közösségi médiára szabott formátumokban jelennek meg.

A BBC News Magyarul a világszerte hetente 450 milliós közönséget elérő BBC World Service 44. nem angol nyelvű szolgáltatása.

A BBC rádiónak 66 évig volt magyar nyelvű – az 1990-es évektől online tartalmakkal is kiegészült – szolgáltatása. A világszolgálat magyar rádióadása közvetlenül a második világháború kitörése után, 1939. szeptember 5-én indult, de a BBC World Service átszervezése miatt 2005. december 31-én megszűnt.

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