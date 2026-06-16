Szerdától minden hétköznap látogatható lesz a Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete

Továbbra is érdeklődnek az emberek a Karmelita kolostor, valamint az egykori Miniszterelnöki Kabinetiroda épületének megtekintése iránt, így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatók lesznek – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid a posztjában emlékeztetett, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elbontották a Várban a kordonokat, azt ígérték, hogy a Karmelita kolostor és a Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete addig lesz látogatható, amíg van rá érdeklődés.

Hozzátette, az érdeklődés pedig még bőven tart, ennek megfelelően ezen a héten szerdától kezdve minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a két épület.

A látogatáshoz a Szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.

Kiemelt kép: Turisták a Karmelita kolostornál, miután lebontásra került az épületet övező kordon 2026. május 15-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)