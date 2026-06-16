Sok napsütés várható, estétől azonban egyre több helyen csaphatnak le zivatarok

Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet.

Tovább folytatódik a felhőzet növekedése, vastagodása, majd hajnaltájt már szakadozottá válik a felhőtakaró. Nyugatról kelet felé haladó záporok, zivatarok elszórt jelleggel alakulhatnak ki. A nyugatias szél mérsékelt marad, de záporok, zivatarok mentén viharos széllökések is előfordulhatnak.