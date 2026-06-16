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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Sok napsütés várható, estétől azonban egyre több helyen csaphatnak le zivatarok

Szerző: hirado.hu
2026.06.16. 07:12

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Az érkező fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet — írja a HumgaroMet.
Kép forrása: met.hu

Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 28 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

 Tovább folytatódik a felhőzet növekedése, vastagodása, majd hajnaltájt már szakadozottá válik a felhőtakaró. Nyugatról kelet felé haladó záporok, zivatarok elszórt jelleggel alakulhatnak ki. A nyugatias szél mérsékelt marad, de záporok, zivatarok mentén viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Felix Heyder)

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