Orbán Viktor szerint a kommunikációs csatornák elhanyagolása volt a probléma, nem az üzenet

A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban haladó üzenet volt a probléma – közölte a Fidesz elnöke kedden a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta: sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget.

Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampányszlogeneit hozta, rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget.

„Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van” – fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette: a Fidesznek nem az üzeneteit kellett volna árnyaltabbá tenni, hanem fenn kellett volna tartania azokat a kommunikációs csatornákat, ahol az egyszerű üzenetek mellett azok számára, akik ennél árnyaltabbat várnak, külön tudjon beszélni.

„Mert ha a Professzorok Batthyány Köréhez gyakrabban mentünk volna el, és elmondtuk volna, hogy mit gondolunk a világról, meg a helyzetről, akkor őket nem zavarta volna szerintem az, hogy az üzenetünk leegyszerűsített. Inkább az a kapcsolattartás, élő szövet, az ország jövőjéről gondolkodó magas minőségű emberekkel és csoportokkal, az hiányzott” – értékelt a Fidesz elnöke.

Kiemelt kép: Orbán Viktor pártelnök érkezik a Fidesz tisztújító kongresszusára, a Budapest Kongresszusi Központba 2026. június 13-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)