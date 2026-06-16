Nagy Imrére és mártírtársaira emlékezik a parlament

Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik kedden az Országgyűlés, amely megvitatja az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 9 órakor kezdődik az ötvenhatos vértanúkra történő emlékezéssel. A forradalom és szabadságharc vértanúit 1958. június 16-án végezték ki, újratemetésük 1989. június 16-án a rendszerváltás egyik szimbolikus eseménye volt.

A megemlékezés után elhangzanak a napirend előtti felszólalások.

Miután a parlament tavaszi ülésszaka hétfőn véget ért, a kormány kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását öt előterjesztés megtárgyalására. A javaslatok megtárgyalásának az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, illetve a döntések végrehajtásának kitolódása számos problémát okozhat a jogalkalmazásban – indokolt a kabinet. A keddi ülés így rendkívüli ülés lesz.

A kormány által tárgyalni javasolt az uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások egyebek mellett szigorítja a vagyonnyilatkozat-tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. A törvényjavaslat az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

Napirenden szerepel az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítása, amely egyes, főként tőkepiaci tárgyú jogszabályok kisebb terjedelmű változtatását kezdeményezi.

A parlament megvitatja a Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt nemzetközi szerződés az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogéntermék-vezeték létesítésével függ össze.

Tárgyalja a Ház a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza Párt két képviselője által benyújtott javaslatot, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását.

A kormány a napirendre javasolja venni a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosítást is.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/Illyés Tibor