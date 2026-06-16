Már nincs határértéket meghaladó szennyeződés a BYD-beruházás területéről kiszállított termőföldben

Már nem mutatható ki határértéket meghaladó alkilbenzol-szennyeződés a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal április és június között végzett akkreditált mérései alapján azokon a Szeged környéki területeken, amelyekre a BYD beruházásának helyszínéről vittek termőtalajt – tájékoztatta a hivatal kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a BYD mintegy 20 hektárnyi területre szállíttatta ki az építkezésről letermelt talajt, és ezen területek 10 százalékára került egyéb alkilbenzolokkal szennyezett föld.

A kormányhivatal február 12-én indított eljárást, miután tudomására jutott, hogy a BYD Auto Hungary Kft. megsérthette a környezetvédelmi engedély rendelkezéseit azzal, hogy telephelyéről az előírt kötelező mérés és tájékoztatás nélkül szállíttatta el a humuszos termőtalajt.

Mint a vizsgálat során kiderült, a márciusban vett minták alapján a humuszos termőtalaj egy része a jogszabályban megállapított 0,5 mg/kg határértéket meghaladó, 0,7–4,16 mg/kg közötti értékben tartalmazott egyéb alkilbenzolokat. A kormányhivatal ezért még az aratás megkezdése előtt rendelkezett a termény megsemmisítéséről, valamint feljelentést is tett környezetkárosítás gyanújával ismeretlen tettes ellen.

Ezt követően a kormányhivatal az érintett területeken 101 talaj-mintavételezési ponton végzett akkreditált talajvizsgálatot, valamint ellenőrizte a talajvíz minőségét is. A laborvizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy májusban már nem volt határértéket meghaladó alkilbenzol-szennyeződés. Az eredményeket a BYD akkreditált mérési részeredményei is megerősítették.

A szennyezés megszűnésének oka, hogy az illékony szennyezőanyag kipárologhatott a talajból, így egészségkárosító kockázat nem áll fenn, a területek a továbbiakban termőföldként használhatók.

Az eredmények fényében a kormányhivatal lezárta környezetvédelmi hatáskörében indított eljárását, és 10 millió forint környezetvédelmi bírsággal sújtotta a BYD Auto Hungary Kft.-t a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenysége miatt, és kötelezte a vállalatot arra, hogy a beruházási területről további talajkiszállítást kizárólag megfelelő mintavétel és vizsgálat elvégzését követően, csak a kormányhivatal előzetes jóváhagyásával végezhet. Ezenkívül a kormányhivatal külön végzésben az akkreditált mintavétel és vizsgálat miatt felmerült eljárási költségek megfizetésére is kötelezte a vállalatot.

A kormányhivatal honlapján nyilvánosságra hozta a részletes mérési jegyzőkönyveket is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)