Magyar Péter: Nem szeretnénk kisajátítani sem 1956, sem 1989 történetét

Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni, sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét – mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.

A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta: nem szeretnék „eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok vagy éppen az igazi rendszerváltók”, nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen „éppen az a csodálatos ezekben a napokban”, hogy az egész nemzet napjai voltak.

Magyar Péter kifejtette: 1956. október 23-án és 1989. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy „nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták”. Bátor és egyben naiv ígéretet tettek a következő generációnak arra, hogy „mostantól minden más lesz”. Nem az ő hibájuk, hogy az ígéretük nem vagy csak részben valósulhatott meg – fűzte hozzá.

Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve Magyar Péter úgy fogalmazott: a hazát választotta a párt helyett.

Közölte, Nagy Imre, akinek mártírhalálára most emlékeznek, a 20. században háromszor is nagyon fontos pillanatban állt fel a magyar történelem színpadára: 1956-ban a forradalomban játszott szerepe miatt, 1958-ban, kivégzésekor és az 1989-es újratemetéskor.

Magyar Péter kiemelte: az újratemetés napja, 1989. június 16-a „egy nemzet katarzisa volt”, és „nem csak Orbán Viktor történelmi beszéde miatt, amit az elmúlt évtizedben aprópénzre váltott”.

Hangsúlyozta: azt kívánja maguknak és hazának, hogy a „sűrű, nehéz” 20. századi történelmet értően és érzően tudják elmesélni az utánuk jövő generációknak, hogy tudják, kik voltak az emberek, akinek a hazájukat és a szabadságot köszönhetik.

„Bárcsak mindannyian fel tudnánk nőni ezeknek az embereknek az áldozathozatalához, bárcsak mindannyian ellen tudnánk állni a kísértéseknek, hogy napi politikai tőkét kovácsoljunk a történetükből” – fogalmazott, kiemelve: az ’56-os hősök a hazát választották a párt helyett, az önfeláldozást a megalkuvás helyett, és életüket adták a szuverén, szabad Magyarország a jövőjéért.

Úgy értékelt: ha sikerül új lapot nyitni, és megérteni, mit jelent számunkra ’56 öröksége, akkor az 1956-os forradalom és szabadságharc idei, 70. évfordulóját talán végre először „derűvel a szívünkben ülhetjük majd meg”, mert 70 év távlatából, „már látjuk a történet végét”.

„Látjuk, hogy a magyar nemzet végül oda jutott, ahová az 1956-osok el akarták juttatni: saját döntéséből a hazánk a szabad világ része lett, lemosta magáról a diktatúra és a megszállás gyalázatát, egy új lapot nyitott a történelemben. Ezt fogjuk közösen minden magyar együtt ünnepelni idén, október 23-án. Tisztelet és dicsőség a hősöknek, Gloria victis” – zárta felszólalását Magyar Péter.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án. Mögötte Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke – MTI/Bodnár Boglárka