Magyar Péter: Már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a védett árnál

A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán kedden.

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat.

Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint/liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter áron tankolhatják.

A mértékadó Holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639,7 forint, a gázolajé pedig 663,4 forint.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)