Kiadták a 100 leggazdagabb magyar legfrissebb listáját – Mészáros Lőrinc jelentős vagyonnal áll az élen

A leggazdagabb magyarok százas listájának élén az idén is Mészáros Lőrinc vállalkozó szerepel, a második Csányi Sándor, az OTP elnöke, a harmadik helyen pedig az idén is a gépgyártásban érdekelt Felcsuti Zsolt áll – derült ki a kiadvány honlapján közzétett közleményből.

Mészáros Lőrinc 1604 milliárd forinttal tartotta meg az első helyét a tavalyi 1422 milliárdos becslés után. A milliárdos idei 13 százalékos vagyongyarapodása ugyanakkor érdemben elmarad a tavalyi közel 50 százaléktól.

Csányi Sándor becsült vagyona a 2025-ös 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt egy év alatt, míg Felcsuti Zsolté a tavalyi 526 milliárd forintról 594 milliárdra emelkedett.

A negyedik helyen továbbra is Veres Tibor, a Wallis-csoport alapítója szerepel 492 milliárdos becsült vagyonnal a tavalyi 480 milliárd után. Az ötödik helyet változatlanul a felnőttbizniszben utazó Gattyán György foglalja el, 432 milliárd forinttal, a tavalyi 441 milliárdot követően. Nem változott a helyezése Szíjj Lászlónak (Duna Aszfalt, 418 milliárd), Jellinek Dánielnek (Indotek-csoport, 355 milliárd), Jászai Gellértnek (4iG, 333 milliárd) és Széles Gábornak (Videoton, 317 milliárd) sem.

A közlemény szerint a magazinban – a 2025-ös kettő után – az idén négy új szereplő van. Bekerült a 100 leggazdagabb közé az Ingatlan.com alapítója, Mészáros Dávid is, aki 56,1 milliárd forintos vagyonnal az 57. és az OTP topmenedzsere, Wolf László, aki 28,6 milliárdos vagyonnal a 92. helyre érkezett.

A 100 leggazdagabb magyar összeállításban szereplő vagyon a kiadvány szerkesztőinek a nyilvánosan elérhető és az általuk összegyűjtött adatok alapján végzett becslése.

Kapcsolódó tartalom Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó autókereskedő cégek tevékenysége miatt nyomoz a rendőrség

Kiemelt kép: Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosa és felesége, Várkonyi Andrea (Fotó: MTI/Katona Tibor)