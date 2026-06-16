Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja

Zagyva Richárd elmondta, hogy a központi táborhelyen, Balatonakalin a nyár végéig 400 tíz és tizenhat év közötti résztvevőt fogadnak egyhetes turnusokban augusztus végéig.
Az ottalvós táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket.
Hozzátette: a táborokat azért szervezik, hogy programot és fejlődési esélyt nyújtsanak a gyerekeknek, valamint segítséget adjanak a szülőknek, akik ingyenesen vagy csekély összeg fejében írathatják be gyermekeiket a táborba.
Zagyva Richárd beszélt arról is, hogy a táborozó gyermekek kulturális és sportprogramokon, közösségi eseményeken vehetnek részt.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Résztvevők a Katolikus Karitász táborzáró rendezvényén Balatonakaliban 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)