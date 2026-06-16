Fellebbezett az ügyészség a kisfiút bántalmazó karateedző ügyében

Súlyosításért fellebbezett be az elsőfokú ítélettel szemben a Szolnoki Járási Ügyészség annak a karateedzőnek a büntetőügyében, aki 2024 nyarán egy hétéves gyereket bántalmazott a szolnoki kalandparkban – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség kedden közleményben az MTI-vel.

A Szolnoki Járási Ügyészség 2024. szeptember 30-án emelt vádat az akkor 56 éves nagykátai vádlottal szemben. A vádirat és az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a történtek idején mindössze hétéves sértett 2024. július 8–12. között egy gyermektáborban vett részt, amelynek vezetője a karate sportedzői végzettséggel rendelkező vádlott volt. A táborozók 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba mentek, ahol a kisfiú – miután a kalandparkban dolgozó személyzet a sisakot és a védőruházatot ráadta – egy gyermektársával összeveszett, majd leült, és sírni kezdett.

A vádlott ekkor hozzálépett, és rászólt, hogy hagyja abba sírást, azonban a kisfiú továbbsírt. Ekkor a férfi a sértett hóna alá nyúlt és felállította, majd a közelben lévő futópálya közepére kísérte, hogy megfenyítse. Ennek során a küzdősportban jártas férfi megfogta a kisfiú vállát és a föld felé tolta, majd a lábait nagy erővel hátulról kirúgta. A kisfiú a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy húsz centiméterre a rekortán futópályába ütötte – olvasható.

A sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetősége annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülése keletkezzen

– írták.

A járási ügyészség a vádiratában – a térfigyelő kamera által is rögzített – bántalmazás kapcsán védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés bűntettének kísérletével és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolta meg a vádlottat, és végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás, valamint végleges hatályú foglalkozástól eltiltás kiszabását indítványozta – közölték.

Az első fokon eljáró Szolnoki Járásbíróság a vádirattól eltérően a kiskorú veszélyeztetése kapcsán nem, csak a védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete vonatkozásában mondta ki bűnösnek a vádlottat.

A bíróság első fokon 1 év – végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönre és 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta a karate oktatásától, az edzésektől, bemutatóktól és versenyzéstől.

Az ítélettel szemben az ügyészség fellebbezést jelentett be a vádlott terhére súlyosításért, a vádirati jogi minősítéssel egyező elítélés végett, valamint ehhez igazodóan végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és végleges hatályú foglalkozástól eltiltás kiszabása érdekében – közölték.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)