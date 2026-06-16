Budapestről egyetlen átszállással, óránként lesznek elérhetők a Mátra főbb célpontjai.

Sűrűbb, ütemes menetrenddel és a vasúti csatlakozásokhoz igazított járatokkal újítja meg a Mátra buszhálózatát a MÁV-csoport, amely szerint a térségben egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés.

A közlemény szerint „nem kell többé rendszeresen a menetrendet böngészni, mert a buszok ütemesen járnak június 20-tól: „Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon 30-60 percenként, hétvégén pedig egész nap félóránként indulnak a járatok”.

Kékestető Gyöngyösről (vagy mátraházai átszállással) legalább óránként, Galyatető és Mátraszentimre pedig Gyöngyös és Pásztó felől kétóránként – sőt, hétvégén Pásztó felől már óránként – elérhetővé válik – tették hozzá, azzal együtt, hogy sűrűbben járnak a buszok a Mátra keleti részén, így Parádsasvár, Parád és Recsk térségében is.

Közölték azt is, hogy Gyöngyösön új buszmegállót létesítettek közvetlenül a vasútállomásnál, így kényelmesebb lesz az átszállás.

A Budapestről óránként érkező Mátra InterRégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok: a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással, óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Galyatetőre vagy Parádra, s javították a vonatcsatlakozásokat Pásztón és Egerben is – írták.

A közlemény szerint hosszabb, közvetlen vonalakat hoztak létre, így június 20-tól rendszeres, egész napos kapcsolatot biztosítanak Salgótarján és Eger között (1 óra 50 perces menetidővel), új, kétóránként induló összeköttetés lesz a Salgótarján-Eger-Mezőkövesd-Miskolc tengelyen, és közvetlen járatokkal kötik össze Gyöngyöst Pétervásárával.

„Mátraháza, Parád, Recsk, Sirok és Pétervására igazi közlekedési csomópontokká válnak: a buszok itt bevárják egymást, így a térségen belüli utazások is sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé válnak” – áll a közleményben.

Kiemelt kép forrása: hirado.hu